Dall'Uzbekistan al Sannio per studiare all'ospedale San Pio Il progetto di tirocinio extra europeo realizzato in collaborazione con Università e Arcidiocesi

Università, ospedale e arcivescovato insieme per consentire a giovani studenti e ricercatori provenienti dall'Uzbekistan di approfondire il percorso formativo nel Sannio. E' il risultato del progetto di tirocinio extra europeo presentato questa mattina presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Gli studenti, infatti, potranno frequentare i dipartimenti di ingegneria ed economia dell'Università del Sannio ed i reparti di neonatologia e dermatologia dell'ospedale San Pio, contando sull'ospitalità offerta dall'arcidiocesi di Benevento.

Un progetto che vede la collaborazione sinergica delle Istituzioni locali e che puntata a favorire un importante confronto tra le realtà coinvolte. Come evidenziato dal direttore dell'ospedale San Pio, Mario Ferrante: “Ormai è tempo di globalizzazione, non dobbiamo più ragionare solo sull'attività locale. Ecco perché abbiamo aderito al progetto che sicuramente consentirà di avviare un'azione sinergica di cui potranno giovare gli studenti ma anche lo stesso ospedale. Gli studenti, infatti, potranno frequentare reparti d'eccellenza del nostro ospedale come la neonatologia e la dermatologia. Ma oltre alla formazione sul campo l'ospedale metterà a disposizione tutto ciò che serve per l'attività quotidiana”. Un progetto che punta a promuovere sempre più la collaborazione tra le realtà del territorio sannita: “Si è creata una partnership globale tra le istituzioni”, ha evidenziato Ferrante ricordando l'impegno assunto al momento dell'insediamento: “Ho detto che avrei collaborato con le Istituzioni del territorio e lo stiamo facendo. Questo progetto è importante perché va oltre i confini Europei, con un approccio innovativo che sicuramente consentirà anche all'ospedale di avviare un confronto con altre realtà”.