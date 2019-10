Ripresi i lavori di decoro urbano in zona Pacevecchia L'invito a non lasciare in sosta le auto nelle zone interessate dai lavori

L’Associazione Io x Benevento annuncia che, dopo un incontro con il consigliere delegato al decoro e al verde pubblico del Comune di Benevento, consigliere Angelo Feleppa, sono ripresi i lavori di pulizia di strade e marciapiedi in zona Pacevecchia.

“Questa mattina, secondo il cronoprogramma – spiega il referente dell'associazione, Giuseppe Schipani - come anche da noi sollecitato più volte c’è stato il primo intervento in via Einstein. Io x Benevento, ricorda ai residenti delle zone interessate, di non lasciare in sosta le autovetture in prossimità dei lavori fino al termine degli stessi, in modo da evitare spiacevoli disguidi”.