"Le manovre per la vita", domenica in Piazza Castello L'evento di prevenzione per insegnare le manovre di disostruzione delle vie aeree

Torna domenica a Benevento l'appuntamento con la prevenzione. A piazza Castello dalle 9 alle 13 ci sarà, in contemporanea con oltre 50 piazze italiane, l’iniziativa “Le manovre per la vita”. "Iniziativa - evidenziano gli organizzatori - volta alla prevenzione di una tra le più frequenti cause di morte per incidente in età pediatrica: il soffocamento da inalazione di corpo estraneo. Con il patrocinio di tutte le sigle che si occupano di sanità sul territorio, istruttori nazionali Simeup (Antonella Casani, Flavio Quarantiello, Nunziatina Sorice, Adriana Pepe), coadiuvati da Cri, Misericordia e Geps (gruppo emergenze pediatriche sannite) insegneranno le manovre da attuare in caso di ostruzione delle vie aeree e quelle per la rianimazione cardio-polmonare. L’iniziativa è stata appoggiata con entusiasmo anche dalla società Benevento calcio che interverrà alla manifestazione con lo scopo di aiutare nella sensibilizzazione alla divulgazione delle manovre salvavita".