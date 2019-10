Ancora traffico lungo l'Appia tra code e tamponamenti Nuovo episodio questa mattina che riaccende i riflettori sull'importante arteria

Auto in coda anche per tratti molto lunghi e gli abitanti della zona che escono in strada ad informare gli sfortunati automobilisti sulle possibili cause del prolungarsi del traffico. Accade in provincia di Benevento lungo l'Appia. Un racconto sicuramente noto a chi quotidianamente percorre questa arteria per recarsi a Benevento oppure per chi decide di raggiungere il capoluogo partenopeo evitando l'autostrada. Questa mattina ad aver prolungato i tempi di percorrenza della Strada Statale 7 è stato un tamponamento all'altezza di contrada San Vito. Ma l'incidenza dell'episodio sul traffico e sui tempi di percorrenza dell'importante arteria di collegamento tra la Valle Caudina e il capoluogo sannita riaccendono l'attenzione sulla necessità di favorire il decongestionamento dell'area. Argomento che solo qualche giorno fa era stato al centro della nota inviata all'Anas dal presidente della Provincia, Antonio Di Maria su esplicita sollecitazione del commissario provinciale di Forza Italia, Domenico Mauro. Il presidente aveva chiesto, infatti, alla Direzione Compartimentale dell’Anas della Campania un intervento di “ristrutturazione del manto stradale e messa in sicurezza della Strada Statale 7 “Appia” in territorio sannita”, evidenziando altresì la necessità di “improcrastinabili lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in zona Tre Ponti - Sferracavallo e, soprattutto, tra i territori di Montesarchio e Paolisi dove le criticità appaiono rilevanti”. Nel documento, inoltre, Di Maria pur dichiarandosi consapevole “della delicatezza del momento per quanto concerne le risorse finanziarie a disposizione per le infrastrutture viarie”, aveva al contempo ribadito l'importanza di “procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria, su alcuni specifici punti della Statale ed, in particolare, come segnalato dal Commissario provinciale di Forza Italia, nel tratto tra Montesarchio e Paolisi”.