"Verso le scuole promotrici di salute" L’Asl di Benevento avvia i programmi educativi/formativi per la scuola

Oggi l’Asl Benevento parte, per il nuovo anno scolastico, con UNPLUGGED, uno dei programmi formativi rivolti agli insegnanti per la prevenzione dell’uso di tabacco, alcol, cannabinoidi ed altre sostanze psicoattive. “L’educazione alla salute e la promozione dei corretti stili di vita, rappresentano un dovere che coinvolge tutte le istituzioni presenti sul territorio- spiega Volpe, Direttore Generale dell’ASL BN - La nostra Azienda, con i professionisti dei vari programmi del progetto “Verso le scuole promotrici di salute”, lavora in sinergia con le scuole, per la promozione del benessere, dei saperi e delle competenze necessarie alla concreta costruzione di percorsi di salute”.

La dott.ssa Antonietta Menechella, referente Educazione alla Salute dell’Asl BN, che nei mesi scorsi ha raccolto le adesioni dalle scuole interessate, ha definito un fitto calendario di incontri che si svolgeranno gratuitamente presso le strutture aziendali.

I prossimi eventi riguarderanno:

“La identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento”. Referente dottore Domenico Dragone;

“La prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse”. Referente dottore Alessio Sepe;

“Unplugged”. Referente dottoressa Angelina Fusco; “Un amico a 4 zampe”. Referente dottoressa Rossella Tucci; “La prevenzione degli incidenti stradali”. Referente dottore Angelo Campone; “Atlante” Proteggi la tua schiena. Referente dottore Luigi Iacobacci.