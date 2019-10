Caos viabilità nelle contrade, presto i numeri civici Reale: "Un problema importante che stiamo affrontando e risolvendo"

Il rifacimento della toponomastica cittadina è stato tra gli argomenti al centro del question time che si è svolto questa mattina in aula consiliare a Palazzo Mosti. A rispondere ad un'interrogazione sull'argomento presentata dal consigliere Anna Maria Mollica è stato l'assessore all'Urbanistica, Antonio Reale che ha illustrato i provvedimenti già attuati ed i tempi necessari per avviare il percorso che porterà tutte le abitazioni cittadine ad avere una precisa numerazione civica nonché a nuove intitolazioni delle strade. Un argomento importante soprattutto per le contrade, come evidenziato dallo stesso Reale che si è detto pronto ad “accogliere l'istanza dell'opposizione di utilizzare i destinatari del reddito di cittadinanza per procedere celermente alla ricognizione di tutte le abitazioni”, pur sottolineando al contempo che si tratta di “un'operazione a costo zero per il comune”.

Per la tempistica ed i tempi del procedimento, invece, l'assessore spiega: “Ad oggi la toponomastica è un problema concluso dal punto di vista dell'iter amministrativo, gli 8mila e 300 numeri civici da mettere sono stati individuati. Ora si è partiti con la delibera di intitolazioni delle strade e con i numeri civici. Una volta approfondito l'iter partiremo a ciclo continuo per le intitolazioni e l'affissione dei numeri”.

Una questione che riguarda soprattutto le contrade della città che più del centro risentirebbero della mancanza di una toponomastica aggiornata: “Un problema molto sentito nelle contrade poiché creava molti disagi – ribadisce l'assessore all'Urbanistica - anzitutto per questioni di salute in quanto se una persona si sente male e chiede l'intervento dell'autoambulanza oggi nonostante le nuove tecnologie il navigatore avrebbe difficoltà a individuare il posto perdendo così del tempo prezioso. Un problema che dunque sarà risolto”. Sulla tempistica però Reale chiarisce: “Stabiliremo un crono programma per gli interventi che sarà comunicato nei prossimi giorni ai cittadini”.