L'Asia assumerà 53 lavoratori, schiarita per ex Consorzi Gli ex lavoratori potranno essere assunti con i profili di autisti o addetti spazzamento

Si sblocca la decennale vertenza dei lavoratori degli ex consorzi dei rifiuti che questa mattina hanno minacciato di lanciarsi dalle finestre del Comune di Benevento per protestare contro l'ipotesi di assorbimento di alcuni lavoratori della Samte all'interno dell'Asia, la società partecipata del Comune di Benevento che si occupa della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Al termine della riunione chiesta dal Comune e convocata con urgenza in Prefettura, la buona notizia. Molti dei settanta lavoratori degli ex Consorzi saranno assorbiti dall'Asia che a giorni bandirà la selezione per assumere a tempo determinato 53 unità tra autisti e addetti allo spazzamento.

“Alla richiesta di assumere i dipendenti degli Ex consorzi dei rifiuti, come previsto dalla legge regionale il Comune già 5 ottobre scorso aveva già deciso di assumere 53 persone nell'Asia”, ha dichiarato il sindaco Clemente Mastella al termine della riunione in Prefettura presieduta dal Vicario del Prefetto Ester Fedullo e alla quale hanno partecipato l'amministratore unico dell'asia, Donato Madaro, il presidente dell'Ato rifiuti, Massimo Romito e per la Regione, Melillo.

“Ora – ha ribadito il primo cittadino - bisognerà attendere le procedure. Io come sindaco e presidente dell'assemblea che ha in house l'Asia ho deciso le assunzioni di 53 unità all'interno del bacino che riguarda le realtà beneventane”.

“Si tratta – ha spiegato l'amministratore unico dell'asia, Donato Madaro - di una procedura stabilita da una legge regionale e prevede che prima di poter assumere personale all'interno del ciclo dei rifiuti si debba attingere ai lavoratori degli ex Consorzi. Saranno assunte 53 unità e si tratta di addetti allo spazzamento e autisti”.