Università del Sannio, al via l'era Canfora Il rettore ha annunciato i primi delegati. Prorettore è il professore Giuseppe Marotta

Il rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora ha annunciato i nomi dei primi quattro delegati che lo affiancheranno nella gestione dell’ateneo durante il suo mandato. Il prorettore è Giuseppe Marotta, professore ordinario di Economia ed Estimo rurale, già direttore del Dipartimento DEMM negli scorsi sei anni.

Per il momento sono state assegnate le deleghe in alcune aree strategiche per Unisannio. A partire dal “Trasferimento tecnologico e rapporti con le imprese” affidata al professore Riccardo Resciniti, ordinario di Economia e Gestione delle imprese. La delega per la “Didattica” è stata conferita al professore Giuseppe Graziano, ordinario di Chimica fisica. Alla “Ricerca scientifica” il professore Pasquale Vito, associato di Genetica.

Infine di “Terza Missione sociale e culturale” si occuperà il professore Nicola Fontana, associato di Costruzioni idrauliche, marittime e Idrologia”.

“Sarà rafforzato il ruolo dei delegati – ha annunciato il professore Canfora -. Daremo vita, infatti, ad una governante condivisa in cui tutte le componenti, sia di governo che amministrative, concorreranno al raggiungimento di obiettivi volti alla crescita dell’ateneo. Ai delegati verrà affidata la responsabilità di tradurre in azione, con l’ausilio degli uffici di competenza, indispensabili al funzionamento della macchina amministrativa e tecnico scientifica, le decisioni collegialmente concordate e valutate”.

Intanto il rettore Canfora sta continuando a lavorare per l’individuazione degli altri delegati ed entro il mese di novembre sarà completata la squadra della nuova governance di ateneo.