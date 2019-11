Cavuoto: serve rispetto da vivi, al cordoglio ci pensiamo noi Il Conapo di Benevento sulla morte dei tre vigili del fuoco nella cascina a Quargnento

Il Conapo dei vigili del fuoco di Benevento interviene dopo la tragedia costata la vita in provincia di Alessandria a tre vigili del fuoco morti nell'esplosione di una cascina e al ferimento di un carabiniere e altri due pompieri. Livio Cavuoto, segretario provinciale del sindacato Conapo in una nota spiega: "Arrivano infiniti messaggi di cordoglio da tutti i colori politici per quanto riguarda la tragedia avvenuta ieri nell’Alessandrino. Peccato però che questa vicinanza si vede solo in questi momenti, ma mai nessuna azione concreta e nessun rispetto in Parlamento con il riconoscimento della pari dignità retributiva e previdenziale agli altri Corpi, che tutti i politici promettono e mai mantengono. Tutto ciò - rimarca Cavuoto - è solo ed esclusivamente una mancanza di rispetto nei confronti dei vigili del fuoco e al servizio che danno a tutti i cittadini, ma in modo particolare mancanza di rispetto nei confronti dei familiari di coloro che sono morti nell’adempimento del loro dovere. Nella manovra finanziaria – fa notare ancora il Conapo – il governo ha stanziato 25 milioni di euro, di cui 10 sono addirittura una partita di giro, li prendono da una tasca e li mettono nell’altra cambiando solo il nome. Questa si può chiamare vicinanza? No, solo una vera vergogna!"