Federcaccia contro Regione. "Senza commissario Atc è paralisi" L'associazione lancia l'allarme: si provveda immediatamente alla nomina

L'Atc (Ambito territoriale della caccia, che gestisce anche attività e fondi venatori) si trova in una “paralisi istituzionale ingiustificata e non più tollerabile”. E' l'appello della Federcaccia Campania, presieduta da Modestino Bianco, insieme alla sezione provinciale di Benevento rappresentata dal presidente Claudio Rosato.

Una situazione da affrontare secondo l'associazione “nell’esclusivo interesse di tutti i cacciatori beneventani, intenzionati ad intraprendere una forte azione giudiziaria volta ad ottenere la nomina del commissario dell’Atc di Benevento.

Infatti nonostante la delibera di giunta regionale n°398 del 03.09.2019 con la quale si è disposto il commissariamento del predetto ambito territoriale a tutt’oggi il presidente della giunta regionale non ha provveduto con proprio decreto ad effettuare la nomina. Tale inadempienza oltre che ledere interessi di ordine pubblico determina conseguenze deleterie per tutti i cacciatori beneventani che pur pagando regolarmente la quota di iscrizione all’Atc di appartenenza non possono usufruire della dovuta attività di programmazione venatoria nonché di gestione della fauna selvatica.

Pertanto - concludono - si è ritenuto di provvedere a diffidare nei modi e termini di legge il presidente della giunta regionale affinché provveda immediatamente alla nomina del commissario avvertendo che in caso di mancato positivo riscontro non si esiterà ad attivare i conseguenziali rimedi giurisdizionali, riservandosi, inoltre, di tutelare gli interessi dei propri associati in ogni sede al fine di ottenere ogni utile provvedimento anche ai fini risarcitori”.