Polemica scuole chiuse per maltempo. Mastella scrive all'Anci Il sindaco: serve un incontro con Protezione Civile e Ufficio scolastico regionale

In riferimento alle problematiche scaturenti dai livelli di allerta diffusi dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha chiesto stamani al presidente di Anci Campania, Carlo Marino, di convocare un incontro urgente tra l’Anci Campania, la Protezione Civile della Regione Campania e la Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale.

“Noi sindaci – si legge nella missiva - in conseguenza dei dati, si badi bene previsionali, inviatici dalla Protezione Civile sulla scorta di algoritmi che talvolta impazziscono e finiscono per prendere fischi per fiaschi, siamo costretti a decidere tenendo conto da un lato della necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e dall’altro della necessità di assicurare la continuità didattica.

I dirigenti scolastici e i genitori ritengono, infatti, che l’aspetto didattico debba avere preminenza su quello della sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale non docente.

Noi sindaci, però, qualora dopo l’indicazione di allerta arancione dovesse accadere qualcosa e qualcuno dovesse subire danni, anche irreparabili, in conseguenza dell’eventuale caduta di un albero davanti a una scuola, saremmo poi chiamati a risponderne dal punto di vista della responsabilità civile e penale.

Una situazione, insomma, che crea tanti problemi e perplessità. Per questo motivo – conclude il sindaco Mastella - ti chiedo di convocare al più presto un incontro per dirimere in modo chiaro e definitivo la questione”.