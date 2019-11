Pari opportunità, ecco il comitato unico di garanzia Questa mattina l'insediamento a Palazzo Mosti

Si è insediato questa mattina a Palazzo Mosti il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni costituito con determina dirigenziale numero 60/2019 del Servizio Risorse Umane e presieduto

dal Segretario Generale Maria Carmina Cotugno. "Il comitato - si legge in una nota dell'Ente - previsto dall’articolo 57 del Decreto legislativo 165/2001 e novellato dall’articolo 21 della Legge 183/2010), promuove la cultura delle pari opportunità e il rispetto della

dignità della persona ne contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le

lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali. Inoltre ha compiti consultivi relativamente ai progetti di riorganizzazione, agli orari di lavoro, alle forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione, ai criteri di valutazione del personale e alla contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze, oltre che compiti di verifica su progetti

e buone pratiche in materia di pari opportunità".