Movida e lotta allo spaccio: "Presto nuove telecamere" Incontro in Prefettura tra i 6 maggiori comuni sanniti: giro di vite contro gli stupefacenti

Incontro in Prefettura del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico con rappresentanti dei sei comuni maggiori del Sannio: Benevento, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Airola, Sant'Agata e Telese.

Si è discusso in particolare del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nei week end, come ha spiegato il vicesindaco di Benevento, Mario Pasquariello: “Nell'incontro si è parlato di movida e contrasto agli stupefacenti. Come comune capoluogo siamo impegnati, in particolare nel week end, assieme alle forze dell'ordine ad evitare che si verifichino episodi problematici. Al di là della rissa o della scazzottata abbiamo manifestato la necessità di tenere alta la guardia sullo spaccio degli stupefacenti in particolare in alcune zone del centro storico più remote”.



E dunque, per quanto attiene a Benevento, presto entreranno in funzione nuove telecamere di sicurezza: “A breve entreranno in funzione altre quattro telecamere nel centro storico, in particolare nei varchi di accesso: con la fibra le immagini già dalla prossima settimana saranno più nitide e arriveranno subito alla polizia municipale, e presto saranno anche sostituite anche le altre telecamere che sono un po' vetuste, abbiamo già i fondi a disposizione. Avere un buon sistema di videocontrollo crediamo sia un ottimo deterrente”.



All'incontro di oggi poi seguiranno altre iniziative: “A breve seguirà un tavolo tecnico con le forze dell'ordine per mettere su carta i comportamenti da realizzare”.