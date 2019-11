Cgil Cisl e Uil Vigili del Fuoco ringraziano forze dell'ordine Dopo gli attestati di solidarietà espressi nel Sannio per la tragedia in provincia di Alessandria

Cgil, Cisl e Uil Vigili del Fuoco di Benevento in maniera unitaria si uniscono al dolore dei familiari e dei colleghi di Alessandria per la tragica morte dei tre colleghi travolti dall'esplosione della cascina a Quargnento. Una tragedia che ha rattristato l'intero Paese oltre che la grande famiglia dei pompieri italiani.

Le segreterie provinciali dei sindacati confederali, nel rinnovare il cordoglio ai familiari dei colleghi deceduti, ringraziano Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza di Benevento che ieri mattina hanno raggiunto il comando provinciale di contrata Capodimonte per una visita di cordoglio e per esprimere vicinanza a tutto il Corpo. “Un gesto che ci inorgoglisce e che sempre di più – spiegano i sindacati – ci spinge ad andare avanti nonostante le tante difficoltà e i momenti bui come la tragedia di Alessandria”.