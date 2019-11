Sudiciume all'ingresso della scuola elementare | FOTO Scempio sotto il portico del Plesso Mazzini, nella centralissima piazza Risorgimento

Le collaboratrici scolastiche ogni mattina con candeggina e detersivi cercano di 'cancellare' lo scempio combinato la notte precedente.

Urina, bottiglie, lattine e un sudiciume di colore nero catrame (GUARDA LE FOTO IN BASSO). Una situazione che poco si addice all'ingresso di una scuola primaria. Questa mattina le due collaboratrici scolastiche, come sempre hanno disinfettato alla meglio i portici dinanzi al portone d'ingresso del Plesso Mazzini dell'Istituto comprensivo statale Pascoli nella centralissima piazza Risorgimento, proprio di fronte alla direzione dell'Asl di Benevento.

Un lavoro quotidiano che, purtroppo, non basta per ridonare decoro alla scuola. Luogo storico di incontri serali, il portico della Mazzini è ormai diventato un angolo lurido, sudicio per colpa degli incivili che forse non pensano o non sanno addirittura che la mattina seguente quel pavimento in marmo sarà calpestato dalle scarpine dei bimbi che entrano in classe.

Servirebbe quindi intervenire con urgenza per ripristinare le normali condizioni igieniche e sanitarie. “Il Comune – spiega una donna che ha da poco accompagnato il proprio nipote – deve fare qualcosa. Al di là dello 'spettacolo' offerto quotidianamente, bisogna tutelare la salubrità di questo spazio esterno per i nostri piccoli”.