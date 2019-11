consulta provinciale degli studenti, eletto il nuovo direttivo Presidente Iacopo Pacilio, vicepresidente Davide Nuzzi

Ieri mattina presso il Liceo scientifico “G. Rummo” di Benevento si e` svolta la prima assemblea plenaria della consulta provinciale degli studenti di Benevento chiamata a rinnovare gli incarichi amministrativi per il biennio 2019/2021.

La seduta ha visto la partecipazione del tutor e presidente uscente Pier Giorgio Grasso per tracciare un resoconto delle attività intraprese durante il precedente mandato e per augurare a tutti gli eletti un buon lavoro. Le elezioni per la presidenza hanno portato all’elezione di Iacopo Pacilio, studente del liceo “G. Rummo” e di Davide Nuzzi, studente dell’I.I.S. “A.M. de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti, come vicepresidente. La carica di segretario e` stata affidata a Daria Todino del “G. Rummo”. A completare la giunta esecutiva Maria Ludovica Lanni studentessa del “De La Salle”, Domenico Maiello del “Lucarelli” e Paolo Chica del “Giannone”.

Dopo le elezioni la giunta ha istituito anche l’ufficio stampa che avrà il compito di gestire, oltre ai contatti con la stampa, la pagina Facebook, la pagina Instagram ed il flusso di informazione che manterrà sempre aggiornati gli studenti della provincia.

A chiudere la plenaria la Dirigente Scolastica del liceo, Annamaria Morante, che ha portato il suo saluto agli studenti congratulandosi con il nuovo consiglio di presidenza e augurando a tutti un buon lavoro per l’anno scolastico.