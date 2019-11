Diabete Mellito Tipo 1: Una piccola goccia può fare differenza Domani a San Giorgio del Sannio screening glicemico gratuito dell'associazione L'Isola che non c'è

L'associazione Onlus “L'Isola che non c'è”, con il patrocinio dei Comuni di San Giorgio del Sannio e Calvi ha organizzato per domani, 10 novembre, dalle ore 9 alle 13 lungo Viale Spinelli un punto informativo e di screening glicemico gratuito per far conoscere i sintomi del Diabete mellito di Tipo 1.

Iniziativa nata, spiegano gli organizzatori, “Perchè oltre ai familiari, anche tutti coloro che passano molto tempo con i bambini e adolescenti, ad esempio insegnati, allenatori sportivi, personale dei campi estivi e religiosi, devono essere informati e formati per riconoscere e segnalare per tempo i segni iniziali di uno scompenso diabetico di Tipo 1 (tanta pipì, dimagrimento repentino, alito che sa di frutta matura)”.

L'associazione “L'sola che non c'è” onlus informa anche che sarà possibile avere informazioni sulla prevenzione e la gestione del Diabete Tipo 2 e il 14 novembre, nei comuni di San Giorgio del Sannio e Calvi un sito istituzionale sarà illuminato di colore blu.

L'associazione “L'Isola che non c'è” è nata per volontà dei genitori che di bambini e adolescenti a cui è stato diagnosticato il diabete di Tipo 1 ed ha lo scopo preminente di svolgere attività finalizzate alla promozione della conoscenza del diabete giovanile al fine di prevenire e favorire una diagnosi precoce.