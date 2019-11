Topi, lunedì e martedì la Pascoli chiusa per derattizzazione L'ordinanza del sindaco Mastella. Mercoledì la ripresa delle attività

Consentire i dovuti interventi igienico sanitari. E' il motivo per cui il sindaco Clemente Mastella ha ordinato per lunedì e martedì la chiusura dell'intero plesso dell'Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli di via Pertini, 2 a Benevento.

La decisione segue le segnalazioni provenienti dalla scuola dove "sono stati avvistati dei topi all’interno dei locali della scuola dell’Infanzia, sita nel plesso “Pascoli” in via Pertini 2".

Urgente, dunque, la predisposizione di un intervento urgente di derattizzazione interna all’edificio.

Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente da mercoledì 13 novembre 2019.