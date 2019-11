Io X Benevento. Un incontro per Pacevecchia Lunedì con l'assessore Pasquariello

Un incontro per discutere i problemi del quartiere Pacevcchia. Si terrà lunedì pomeriggio tra i residenti e l'assessore Mario Pasquariello, lo annuncia l'associazione IoXBenevento che si è fatta promotrice dell'appuntamento.

"Apprendiamo dagli organi di informazione il comunicato stampa a firma di Antonio Iorio, residente del rione Pacevecchia e appassionato della storia della nostra Città. Condividiamo la parte ove il cittadino di Pacevecchia, fa emergere le innumerevoli risorse storiche del quartiere e declina l’aspetto del mancato recupero, valorizzazione e rilancio di una zona, definita periferica ma che ospita tanti Enti Pubblici con i relativi servizi ma, poi, Antonio, ha evidenziato una precaria gestione ordinaria del comune che farebbe emergere una immagine del quartiere assolutamente degradante e nel complesso così proprio non è.

Ci sono sicuramente dei siti abbandonati e delle zone poco curate ma per fortuna si tratta di zone isolate. La nostra associazione, come è ben noto, ha inaugurato la sede di Pacevecchia, a fine maggio e, dunque, sono circa 6 mesi che operiamo nel rione con la collaborazione di alcune persone che facevano parte dell’ex Comitato di Quartiere, di alcuni residenti e ovviamente con l’impegno quotidiano dei volontari e professionisti di IO X Benevento. In questi mesi di impegno, abbiamo cercato di effettuare una analisi socio-territoriale che per la verità ancora non termina, abbiamo intervistato il Parroco della Chiesa, don Teodoro, con il quale è nata una bella e proficua sintonia e collaborazione e recepito le istanze ed il parere di tanti Cittadini ma ovviamente c’è ancora tanto da fare e da capire e lo continueremo a fare.

Volevamo precisare che per quello che riguarda l’ordinaria amministrazione del quartiere, ci siamo da subito interfacciati con alcuni rappresentanti del Comune che sono venuti sul posto e diversi interventi sono stati effettuati in maniera celere e puntuale. Ci riferiamo al verde pubblico dove sono stati effettuati, da giugno ad oggi, due interventi di taglio e pulizia generale, e per questo ringraziamo il Consigliere delegato Angelo Feleppa ed il responsabile del servizio Giovanni Zollo; abbiamo segnalato a Gesesa che mancavano dei tombini su alcune caditoie recintate e transennate ed immediatamente sono state ripristinate, e per questo ringraziamo il Presidente Gino Abbate; abbiamo fatto due sopralluoghi con l’Assessore ai Lavori Pubblici sia per recuperare alcuni strutture, tra cui l’ex chiesa che oggi rappresenta un ricettacolo di rifiuti, e sia per chiedere di rifare i marcepiedi nella zona di via Fratelli Rosselli, dove abbiamo evidenziato il problema della pavimentazione rovinata dalle radici degli alberi e da altro.

Per questo è doveroso ringraziare l’Assessore Pasquariello che ha inserito in un piano di riqualificazione anche il rifacimento dei marcepiedi di Pacevecchia. Per le questioni che attengono la manutenzione delle case popolari di proprietà dello IACP, abbiamo aperto una vertenza serrata che continueremo a portare avanti fino a quando agli inquilini non saranno garantiti i diritti ed i servizi che derivano dal contratto di locazione sottoscritto con l’Ente. Abbiamo promosso anche una giornata ecologica per promuovere la cultura tutela ambientale e del senso civico. Ovviamente, tutto ciò è stato fatto in soli sei mesi e rappresenta solo una piccolissima parte del nostro impegno e di ciò che ancora si dovrà fare. E’ opportuno, però, a nostro avviso, suddividere due aspetti: l’ordinaria gestione dei servizi e la riqualificazione ed il rilancio del quartiere.

Al fine di garantire meglio, decoro, servizi e prospettiva di sviluppo, abbiamo pensato di affrontare le questioni attraverso due strategie di intervento già concordate con il Sindaco della Città, Clemente Mastella. Sistematicamente, inviteremo gli Assessori nella sede di Pacevecchia per affrontare tutte le problematiche e insieme a loro, formeremo dei gruppi di lavoro formati sia dai tecnici comunali e sia dal nostro staff, per affrontare le diverse e complesse questioni che attengono sia l’ordinaria amministrazione e sia l’elaborazione di progetti di recupero e di valorizzazione di alcuni siti ed aree del quartiere. Ovviamente, per ciò che riguarda la concreta realizzazione dei progetti di riqualificazione, bisogna tener conto che il nostro comune è in dissesto e che bisognerà approcciarsi alla finanza derivata dalla filiera istituzionale e dunque ci vorrà tempo e dedizione.

Dunque, atteso che condividiamo in parte l’analisi del residente Antonio Iorio che invitiamo a partecipare ed a collaborare per amore del quartiere, riteniamo che per ottimizzare l’impegno ed i relativi risultati, è opportuno scindere la gestione ordinaria dei servizi, dalla progettazione di riqualificazione e valorizzazione del territorio. Continua l’impegno dell’Associazione Io x Benevento e per dare attuazione alle strategie di intervento sopra citate, invitiamo tutti i residenti a partecipare all’incontro pubblico con l’Assessore ai lavori pubblici, Mario Pasquariello, che avrà luogo presso la sede di Pacevecchia in via Guido Dorso, 6, lunedì 11 novembre, alle ore 18.30, per affrontare la questione della chiusura della scuola, della riqualificazione dei marciapiedi di via Fratelli Rosselli e del recupero e valorizzazione di alcuni siti del quartiere".