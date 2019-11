Resistenza antimicrobica ai farmaci, c'è un convegno Promosso dall'Amminil 12 novembre

L’AMMI, Associazione Mogli Medici Italiani, discute della “Resistenza antimicrobica ai farmaci: una emergenza sanitaria". Percorsi condivisi fra ricerca e assistenza.

Il Convegno si terrà il prossimo martedì 12 novembre 2019 alle ore 16.00 presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Benevento (V.le Mellusi 164) con gli interventi della dott.ssa Cinzia Scarano, Farmacista Dirigente U.O.C. Farmaceutica ASL di Benevento, e del dott. Alessio Sepe, Infettivologo presso U.O.C. Servizio di Epidemiologia e Prevenzione ASL di Benevento.

Gli antimicrobici , come gli antibiotici, sono sostanze usate - in un ampio ventaglio di malattie infettive- per eliminare microrganismi o per interromperne la crescita e proliferazione. La resistenza agli antimicrobici (AMR) è la capacità dei microrganismi di resistere ai trattamenti antimicrobici a causa dell’uso scorretto o l’abuso di antibiotici; ciò rende scarsamente efficaci le terapie, con gravi rischi per la salute pubblica. “…Entro il 2030, la resistenza antimicrobica potrebbe causare la morte di milioni di persone (fino a 24 mln!) in estrema povertà. Attualmente, almeno 700.000 persone muoiono ogni anno a causa di malattie resistenti ai farmaci, …Sempre più malattie comuni (infezioni del tratto respiratorio, delle vie urinarie e sessuali) non saranno più controllabili”. (Rapporto ONU. 29 aprile 2019). E’ una 'crisi globale' in continuo peggioramento.