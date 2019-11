L’IIS Alberti di Benevento per l’ambiente Martedì un convegno dal titolo Il pianeta che scotta

Si inaugura presso l’Istituto Scolastico di piazza Risorgimento un grande impianto fotovoltaico, che rende l’Alberti per molti giorni all’anno quasi autosufficiente da un punto di vista energetico e uno dei più green della Provincia Duecento soldatini con l’uniforme scura e ordinata, allineati e non coperti che, senza urbanizzare un solo metro quadro di nuovo territorio, immobili, silenziosi e invisibili alla città sono pronti a “infiammarsi” al minimo raggio di sole… sono i pannelli fotovoltaici che - sul tetto dell’Istituto Alberti di Benevento, a piazza Risorgimento - producono ogni giorno fino a 53 kwp di potenza nominale, illuminando l’Istituto e scambiando con reciproco vantaggio energia elettrica con la rete Enel.

Da quando l’impianto è in funzione, sono stati prodotti oltre 120 Mwh di energia elettrica pulita e sostenibile e si è evitata l’immissione nell’ambiente di 65 tonnellate di CO2: l’anidride carbonica, il principale gas serra.

E’ la conferma – qui, a casa nostra – che è possibile lavorare, fare sviluppo, migliorare la sicurezza e la funzionalità delle scuole e nello stesso tempo fare sinergia per salvaguardare il pianeta e il futuro delle prossime generazioni: l’io vinco tu vinci della teoria dei giochi. “Il pianeta che scotta” è il titolo dell’ importante convegno che si terrà martedì mattina, alle ore 9,45, presso l’aula magna dell’Alberti, per inaugurare l’impianto fotovoltaico nell’ambito dei lavori del PON FESR Asse II Obiettivo C volti a riqualificare l’Istituto. Introdurrà gli interventi il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Liccardo, descriverà l’impianto il progettista ing. Giuseppe Iorio, relazioneranno i professori dell’Università del Sannio Alessio Valente, docente di Valutazione impatto ambientale e Gaetano Continillo, docente di Ingegneria energetica. Interverrà inoltre l’ing. Michelantonio Panarese, della provincia di Benevento mentre le conclusioni saranno tratte dal Presidente dott. Antonio De Maria.