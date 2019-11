Cives: secondo incontro sulla microfinanza Giovedì alle 17 al centro Calabria in piazza Orsini

Giovedì 14 novembre alle ore 17.00 presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa”, in P.zza Orsini 33, si terrà il secondo incontro della tredicesima edizione di “CIVES - Laboratorio di formazione al bene comune” sul tema: La microfinanza per far crescere persone e comunità”. I relatori dell’incontro saranno: Antonio Campese Presidente della Camera di Commercio di

Benevento, Pasquale Orlando Coordinatore Sannio Social Factory e Nello Tuorto Direttore generale Finetica.

Il laboratorio CIVES è promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento in collaborazione con il Centro di Cultura “R. Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il titolo generale dell’edizione 2019 – 2020 è: L’economia di Francesco. Costruire nuove esperienze e relazioni economiche. Il percorso formativo si articola

in 13 incontri e in attività laboratoriali. Coordinatore dell’iniziativa formativa è Ettore Rossi Direttore diocesano dell’Ufficio

per i problemi sociali e il lavoro, mentre la direzione scientifica è affidata al Prof. Paolo Rizzi dell’Università Cattolica.