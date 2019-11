Mitos, un progetto per il rischio idrogeologico Martedi 12 novembre alle ore 17,00 presso la sede della CIA Provinciale di Benevento

Martedi 12 novembre alle ore 17,00 presso la sede della CIA Provinciale di Benevento di Via delle Puglie, 34, sarà presentato il progetto MITOS – “Mitigazione del rischio idrogeologico e prevenzione del danno in aree viticole, olivicole e seminative della Provincia di Benevento”, finanziato dal FEASR nell’ambito del PSR 2014/2020 Regione Campania, Misura 16.5.1. Ai saluti di Raffaele Amore presidente della CIA di Benevento, di Angelino Iannella sindaco di Torrecuso, di Francesco Antonio Iannella vicesindaco di Vitulano, seguirà la relazione della Prof.ssa Paola Revellino docente di

geologia applicata presso l’Università degli Studi del Sannio nonché responsabile scientifico del progetto, che ne illustrerà i contenuti. Interverrà inoltre Michele Pelosi funzionario della Regione Campania per l’attuazione della Misura 16. Concluderà i lavori il Consigliere Regionale e vicepresidente commissione Agricoltura, Erasmo Mortaruolo.