Career Day all'Unisannio del gruppo Ma Cln In programma giovedì alle 10.30

Si terrà giovedì 14 novembre alle ore 10.30, nella sala riunioni al secondo piano di Palazzo San Domenico in Piazza Guerrazzi una giornata dedicata ai neo laureati e laureandi in ingegneria ed economia, su proposta della divisione MA del gruppo CLN, insieme con il professore Gaetano Continillo, già coordinatore delle attività di orientamento presso il Dipartimento di Ingegneria Unisannio, e con il supporto della Associazione Studentesca Uning che svolge e sostiene da sempre questo genere di iniziative. L'azienda, che ha quartier generale a Rivoli (TO), è uno dei principali player internazionali sul mercato mondiale per il metalforming e l'assemblaggio di componenti automobilistici, con le sue divisioni: MA (automotive metal components division); MW (steel wheels division); SSC (Steel Service Centres). Conta 32

stabilimenti in 9 Paesi ed impiega ad oggi circa 7700 dipendenti. La giornata si organizza per iniziativa di Pina Iorillo, oggi responsabile Italia del World Class Manufacturing per MA|CLN Group. Pina si è laureata a suo tempo in Ingegneria informatica e dell’automazione presso l'Ateneo Sannita, con una tesi in Gestione dei processi industriali, relatore il prof. Matteo Mario Savino. Con Pina ci saranno Aldo Palmeto, responsabile Italia Risorse umane MA|CLN Group, e Laura De Masi, responsabile Risorse umane ArcelorMittal CLN. Gli interessati possono inviare un CV, possibilmente entro il 13 novembre 2019, al seguente indirizzo mail: p.iorillo@it.ma.gruppocln.com