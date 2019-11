Ancora derattizzazione alla Pascoli: scuola chiusa mercoledì Nuova ordinanza del Comune. Si torna in aula giovedì 14

Dopo la derattizzazione di oggi, il sindaco Mastella ha nuovamente sospeso le lezioni presso l'istituto comprensivo Pascoli di Benevento per consentire un ulteriore intervento all'interno della scuola dell'infanzia. Per questo motivo il sindaco ha ordinato la prosecuzione della chiusura per mercoledì 13 “per una corretta azione di bonifica”. Le attività didattiche riprenderanno giovedì 14 novembre.