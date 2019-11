Il Comune versa 120mila euro in favore di Samte Si tratta della quota relativa all’ultimo mese dell’anno 2017

Il Comune di Benevento ha emesso stamani il mandato di pagamento per la liquidazione di circa 120.000 euro a favore della Samte.

Com’è noto, si tratta della quota relativa all’ultimo mese dell’anno 2017 che, a seguito delle verifiche effettuate dall’Ente rispetto alle diverse opposizioni proposte negli anni avverso i continui aumenti della tariffa effettuati dalla Provincia, è risultata essere dovuta.

Una boccata di ossigeno per la società provinciale dei rifiuti sannita che versa in una grave situazione economica tanto da dover licenziare i suoi dipendenti. Una procedura per ora congelata in attesa di una serie di tavoli tecnici e progetti che potrebbero interessare la Samte che gestisce l'unico impianto, lo Stir di Casalduni, che nel Sannio lavora i rifiuti.