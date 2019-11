Gestire le emergenze in sala parto, corso al Fatebenefratelli Venerdì la seconda edizione del corso di simulazione computerizzato

Venerdì, 15 novembre, alle ore 8.30 si terrà presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento la seconda edizione del 'Corso di simulazione computerizzato per la gestione delle emergenze in sala parto'.

"Negli ultimi anni - viene evidenziato in una nota - anche in medicina si sta affermando la formazione attraverso la simulazione ad alta fedeltà (“Esperienza verosimile”). Si tratta di una vera e propria rivoluzione nell’ambito dell’apprendimento in ambiente sicuro: il sanitario, infatti, può trarre insegnamento dai propri errori senza pericoli per i pazienti e senza conseguenze psicologiche negative per l’operatore stesso. L’aspetto più importante non è quello tecnologico (uso di manichini controllati da un software), come si potrebbe erroneamente pensare, ma la possibilità di far lavorare gli operatori in team multidisciplinari, osservandone l’interazione e procedendo ad una successiva metodica di analisi strutturata (debriefing) che consente di risalire al ragionamento che ha deciso l’agire del singolo e di individuare proposte di miglioramento immediatamente applicabili. Con questo approccio si possono migliorare non solo le capacità tecniche del singolo ma anche quelle non tecniche. Il corso si prefigge l’adeguata preparazione del personale che assiste il neonato alla nascita. L’evento è strutturato in 10 ore complessive, si caratterizza per una metodologia fortemente interattiva con una notevole connotazione operativa e carattere pratico. Il corso, che come detto si svolgerà con l’ausilio di un simulatore ad alta fedeltà che riprodurrà diversi scenari clinici, è destinato a tutto il personale sanitario dedicato all’assistenza del neonato in sala parto, in particolare medici anestesisti, pediatri, neonatologi, infermieri, ostetriche. L'incontro è stato organizzato dal Direttore della U.O.C. di Pediatria - Neonatologia dell’Ospedale, Raffaello Rabuano".