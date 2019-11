Sabato la ventesima Festa del Medico Sannita Giuramento di Ippocrate per i neo laureati e Medaglie d'Oro per i 40 anni dalla laurea

Sabato prossimo, 16 novembre, alle 18, presso l' Auditorium del Seminario Arcivescovile al Viale degli Atlantici di Benevento, si terrà l'annuale Festa del Medico Sannita, che rappresenta la prosecuzione di un percorso intrapreso dall’ Ordine dei Medici di Benevento nel 1999.

Un’occasione per ritrovarsi e riflettere sulla professione del medico, tra passato e futuro, ma anche un momento di festa in cui saranno premiati i giovani medici con la consegna del Giuramento di Ippocrate inciso su targa, ed i medici con 40 anni di laurea con il conferimento della medaglia d'oro.

Sarà un importante momento di condivisione e di incontro per la classe Medica e Odontoiatrica Sannita. La serata sarà condotta dal dottore Pasquale Grimaldi - Consigliere OMCeO di Benevento. Il programma prevede in apertura i saluti del dottore Giovanni Pietro Ianniello - Presidente OMCeO di Benevento e degli ospiti.

Successivamente si procederà con due momenti emozionanti e molto significativi caratterizzati dal Giuramento di Ippocrate dei neo laureati alla consegna delle Medaglie d'oro per i medici che hanno tagliato il traguardo dei 40 anni di laurea.