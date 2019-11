Camper in Piazza per la Giornata del Diabete Numerosi gli screening gratuiti effettuati a piazza San Modesto e lungo il Corso Garibaldi

Si è svolta questa mattina anche a Benevento la Giornata Mondiale del Diabete. l’Ospedale Fatebenefratelli, i Lyons Benevento e l’Associazione al Di Qua del Faro hanno offerto ai cittadini la possibilità di effettuare screening medici che per venire incontro alle varie richieste, non sono stati solo dedicati alla malattia del Diabete ma hanno riguardato anche altre patologie. Un intero staff medico, a bordo di due camper connessi tra di loro, hanno sostato in piazza San Modesto al rione Libertà e poi dinanzi alla Prefettura per dare risposta alle tante richieste ricevute.

Numerosi i cittadini che hanno usufruito della possibilità di potersi fare un check-up gratuito che, in un momento di crisi come quello che la nazione sta attraversando, è il miglior contributo che gli organizzatori potessero dare dando un segno tangibile di umanità verso il prossimo.