Sicurezza informatica, c'è il focus a Palazzo Paolo V L'iniziativa in programma il 19 novembre e promossa dal comune di Benevento

“La Cybersecurity nella pubblica amministrazione: dalla consapevolezza alla gestione del rischio” è il tema del convegno in programma il 19 novembre a Palazzo Paolo V. L’evento, organizzato dal Comune di Benevento, dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento, dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dall’Università agli studi del Sannio ha lo scopo di “promuovere la conoscenza della sicurezza informatica nelle amministrazioni locali, nei professionisti e nelle imprese. Un tema particolarmente importante – viene evidenziato in una nota - perché, se da un lato i metodi e le tecnologie per difendersi dagli attacchi informatici sono sempre più evoluti, dall’altro manca ancora la consapevolezza dei rischi e delle procedure necessarie per minimizzarli, soprattutto nella Pubblica Amministrazione che pure è sempre più orientata a fornire servizi digitali ai cittadini”.

Il programma della mattinata prevede la registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 9.15 e a seguire i saluti istituzionali del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dell’assessore all’Innovazione del Comune di Benevento, Luigi De Nigris, del presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Giacomo Pucillo e del rettore dell’Università agli studi del Sannio, Gerardo Carfora.

Successivamente relazioneranno il consigliere dell’Ordine degli Ingegneri, Giuseppe Di Gioia, (che illustrerà le attività della commissione ICT dell’ordine) il professore Corrado Aaron Visaggio dell’Università del studi del Sanno (“Minacce e contromisure: una panoramica sui temi più urgenti della sicurezza informatica”), il responsabile Trasformazione digitale AgID, Pietro Marchionni,

(“Piano triennale: sicurezza e gestione del rischio informatico nelle PA locali”) e l’account manager territoriale AgID, Enrico D’Alessio, (“La cooperazione con AgID per l’attuazione dell’Agenda Digitale locale”). Alle ore 12.30 ci sarà spazio per le domande dei relatori e infine alle 13.30 sono previste le conclusioni.Il convegno, che sarà moderato dal responsabile dell’U.O. Transizione al

digitale del Comune di Benevento, Mario De Chenno.