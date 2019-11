Nuova domenica di stop alle auto, ecco dove e quando Appuntamento con la 'Giornata ecologica' al viale Mellusi e viale Atlantici, ecco le strade chiuse

Nuovo appuntamento a Benevento con le 'Giornate ecologiche'. L'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria si svolgerà domenica, 17 novembre, e coinvolgerà il viale Mellusi e il viale Atlantici.

Di qui l'ordinanza di chiusura al traffico veicolare dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 con l'istituzione dei blocchi alle auto in via Del Sole, incrocio con via Delle Puglie; viale Mellusi, incrocio con via Meomartini; via Solimene, incrocio con via S. Rosa; via Giordano, incrocio via S. Rosa; via Nicola Sala, incrocio con via S. Rosa; via R. De Caro, incrocio con traversa parallela al viale Mellusi, via Da Monteforte, incrocio con viale Mellusi; piazza Risorgimento all'incrocio con viale Mellusi – via Perasso e viale Dei Rettori, incrocio con via Pertini.

Nell'ordinanza di chiusura al traffico inoltre viene precisato che “sono esclusi dal divieto i mezzi pubblici e di soccorso, delle Forze armate, le autovetture elettriche e a gas, le biciclette a pedalata assistita, le auto Euro 5 e i veicoli con permesso disabile”. Nel documento viene precisato infine che “le chiusure al traffico non avverranno in caso di pioggia”.