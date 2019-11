Italia Viva: i renziani al lavoro nel Sannio Tante le adesioni, diversi i temi su cui si lavora

La Rete dei Comitati di Italia Viva Sannio e dei simpatizzanti della società civile e degli amministratori continua il percorso di radicamento sul territorio, finalizzato all’elaborazione di idee e documenti così come richiesto dal direttivo nazionale.

In Vista della presentazione della Carta dei Valori che si terrà domani a Milano alle ore 18:00 con l’intervento degli Onorevoli Gennaro Migliore e Lisa Noja, la Carta Nazionale sarà arricchita dai contributi della rete dei Comitati sul territorio nazionale ed il Sannio contribuirà anch’esso con una propria proposta di integrazioni ed arricchimenti, nel convincimento che solo con la partecipazione attiva sarà possibile costruire un progetto politico credibile.

Il lavoro svolto dalla rete dei comitati Sanniti, si è concentrato in particolare sui seguenti temi arricchendo il lavoro già presentato dalla Carta Nazionale dei Valori alla Leopolda di Firenze:

- Lavoro e Impresa : Va incentivata l’attività d’impresa secondo i canoni della “benefit corporation” espresse con chiarezza nelle parole di Adriano Olivetti: "la fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti, deve distribuire ricchezza, cultura, sevizi, democrazia ". Noi siamo per le politiche attive per il lavoro in quelle aree marginali in cui la criminalità fa maggiormente proseliti per il gran numero di drop out esistenti e che non hanno alcuna possibilità di uscire dalla loro marginalità. Un intervento che contrasti il RdC, il quale produce un effetto opposto, e miri al lavoro, anche sottoforma di apprendistato o tirocinio formativo.

- Scuola e Cultura: La scuola è il futuro di uno Stato. E’ necessario offrire la scuola gratuita dai 3 anni fino alla laurea, per un’Italia con più scuola. La Scuola deve diventare luogo di incontro, di educazione, di valori, di conoscenza, di esperienza, di relazioni extra-scolastiche, di riconoscimento del merito e di sempre migliore formazione e valorizzazione dell’insegnamento.

- Nord e Sud : Noi di Italia Viva siamo per abbattere i muri e costruire ponti, siamo per unire e non dividere, adottando tutte le strategie per il superamento delle diseguaglianze territoriali. Investire tanto e investire bene nei territori più marginali e più a Sud per colmare la distanza di reddito, di infrastrutture e di opportunità, di servizi civili, per frenare la continua emorragia di giovani che vanno via. Prendiamo esempio dalla Germania che ha investito 2000 miliardi di Euro in 30 anni per riequilibrare le differenze tra Est e Ovest con grandi risultati per tutta la Nazione, l'Italia invece in 50 anni ha investito solo 350 miliardi di Euro. Vogliamo invertire questa rotta e credere nell'Italia, con coraggio scommettendo nel Sud.

- Politica ed Italia Viva: Italia Viva è la nostra casa, e qui siamo tutti amici, qui siamo una squadra e questa sarà la nostra arma vincente. Noi pretendiamo di essere “L’altra politica” quella che ha la capacità di innovare e coltivare una classe dirigente legata alla comunità di Italia Viva. Noi saremo ricercatori di “menti pensanti”, delle donne, dei giovani, e di chi è portatore di saggezza, passione ed esperienza. Noi vogliamo mettere davanti alle poltrone, il pensiero politico, le idee, i progetti per uno Stato moderno e civile. Desideriamo “aver cura” della nostra casa e dei nostri territori, partendo dalla nostra “Carta dei Valori”, condita da “passione genuina” per incidere in profondità nel cambiamento della nostra società. Le nostre proposte politiche dovranno partorire progetti realizzabili ed efficaci partendo da quelli a “costo zero”.





RETE DEI COMITATI DI AZIONE CIVILE

Bn Crescita Benevento - Francesco Pio Pepiciello

Bn Verso Italia Viva Benevento - Annachiara Palmieri

Montesarchio - Democratici per il Sud - Pasquale Ferraro

Montesarchio - Valle Caudina Viva - Monica Castaldo

Airola Viva - Roberto Stallone

Moiano Luzzano – Moiano Viva - Domenico Iodice

Bucciano- Società Aperta- Giuseppe Meccariello

Giustizia San Salvatore Telesino - Lorena Pacelli

San Salvatore Telesino - Società Aperta - Emilio Bove;

Pesco Sannita – Fortore Viva - Fabrizio Modelfino,

Europa Benevento – Coordinatore Carmine Pulzella

La società civile e gli amministratori aderentii al progetto di ITALIA VIVA

Dott.ssa Giulia Abbate - Assessore Comune di Airola - già Consigliere Regionale, Dott.re Luigi Ionico - già Assessore Comune di Benevento, Dott.re Marcellino Aversano- Consigliere Comune di Benevento, Marcello Palladino - già Consigliere Comune di Benevento, Pasquale Orlando – Sannio Social Factory , Massimo De Rienzo - già Consigliere Comune di Benevento, Dott.re Alfredo Nazzaro - membro di “Sei Sud”, Avv. Bepy Izzo - Assessore Comune di Montesarchio, Prof.re Mario Morelli , Avv. Raffaele Benevento Consigliere Comune di Guardia Sanframondi, Dott.re Cosimo Cairella ASSOTER, Girolamo Meccariello, Prof.re Antonio Inglese, Ennio Graziano, Lina Laudando e Carmine Pacelli, Aldo Maria Lombardi, Vincenzo Di Lauro Assessore Comune di Cerreto Sannita, Dott.ssa Cinzia Mastantuono