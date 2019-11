Torna il Treno storico Benevento - Pietrelcina - Assisi Dal 6 all'8 dicembre nuovo appuntamento a sostegno delle aree interne

La Provincia di Benevento, nell’ambito del progetto “Treno Storico”, quale Ente capofila ha promosso un treno speciale Benevento-Pietrelcina-Assisi per i giorni 6/8 dicembre con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Benevento, della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese Terme – Sant’Agata de’ Goti, della Camera di Commercio di Benevento e la cooperazione del Comune di Pietrelcina e di Cives Benevento. "Il coordinamento organizzativo dell’iniziativa - spiegano gli organizzatori - è a cura della società in house Sannio Europa in cooperazione con Cna Campania Nord di Benevento. L’obiettivo del progetto è quello di creare un percorso ideale per unire la Città natale del Santo di Pietrelcina, il francescano Padre Pio, con la patria di San Francesco di Assisi, con il fine di promuovere le 'Strategia delle Aree Interne', finalizzata alla rinascita dell’Appennino e del Mezzogiorno". Ed aggiungono: "Il viaggio è utile anche per riproporre il tema della tutela delle produzioni tipiche e di eccellenza della tradizione millenaria dei nostri piccoli Comuni e borghi, nonché della tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale. L’occasione è quella del Natale con un treno che propone un viaggio lento a bordo di caratteristiche carrozze degli anni 30' per meravigliarsi dei paesaggi, per farsi avvolgere dalla magica atmosfera dei Mercatini di Natale di Roccaraso, dagli affascinanti borghi de L’Aquila, di Sulmona, con il suo tipico museo dei confetti e poi nella terra di San Francesco, per emozionarsi dinanzi all’accensione delle luci del maestoso albero di Natale, simbolo di pace. I bambini troveranno ad Assisi il bosco incantato, la casa di Babbo Natale e il trenino con musiche natalizie in filodiffusione che attraversa il centro storico. Carrozze di altri tempi, fiabesche casette di legno cariche di angeli, presepi, luci e candele, luoghi ricchi di spiritualità ci trasporteranno in un mondo antico e familiare. Il Pellegrinaggio prevede la partenza del “Treno storico” alle 7.30 del 6 dicembre dalla Stazione di Telese Terme, alle 8 dalla stazione Centrale di Benevento, alle 8.35 da Pietrelcina, in direzione Assisi via Roccaraso – Aquila ed il rientro in pullman da Assisi a Benevento la sera dell’8 dicembre".