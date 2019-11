Raccolta vetro porta a porta, kit distribuiti dal 18 novembre Ecco dove e quando è possibile ritirare fino al 9 dicembre un bidoncino da 25 litri

Gli avvisi stanno arrivando in queste ore ai cittadini di Benevento. Riguardano le novità sulla raccolta porta a porta anche del vetro, attualmente depositato nelle campane installate in strada, spesso 'assediate' dalle buste di immondizia.

Il nuovo sistema affidato all'Asia, spiegano il sindaco Clemente Mastella e l'assessore Luigi De Nigris, entrerà in vigore da gennaio 2020 e consentirà di eliminare le famigerate campane.

Ciascuna utenza avrà in dotazione un kit che comprenderà un bidoncino da 25 litri e il nuovo calendario di conferimento. I kit dovranno essere ritirati dal 18 novembre al 9 dicembre nei due punti di distribuzione ubicati presso il Comando della polizia municipale in via Santa Colomba (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18; il sabato dalle 9 alle 12), e l'ufficio Tributi – palazzo ex Impregilo – megaparcheggio (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18; il sabato è chiuso).