Gas Radon. Mastella: De Luca prolunghi termini perentori Il sindaco di Benevento: ascoltare amministratori e avviare strategia preventiva

“Io credo che la lotta al gas Radon sia un momento di garanzia per salvaguardare la salute dei cittadini. Ma mi chiedo, e chiedo, con quali risorse tutto questo potrà avvenire?".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella "Quali strumenti - prosegue - sono stati posti in essere per discutere, approfondire tra le Istituzioni e decidere il modo più efficace per la prevenzione? Noi abbiamo avviato il monitoraggio, ma quanti sanno cosa si dovrà fare? Allora chiedo al presidente De Luca di prolungare i termini perentori, di fornire gli strumenti operativi e finanziari e non di scaricare sulle spalle, al solito, degli amministratori locali, il peso delle responsabilità, che questa volta riguardano anche i dirigenti scolastici e le autorità sanitarie. Si convochino urgentemente incontri provinciali, si ascoltino gli amministratori e poi si avvii una utile e programmata strategia preventiva”.