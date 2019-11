Maltempo: Mastella annulla stop al traffico Era prevista giornata ecologica con stop alle auto in viale Mellusi e Atlantici

Annullato il blocco al traffico previsto per oggi nell'ambito della giornata ecologica. Il motivo è il maltempo, come annunciato attraverso i social dal sindaco Mastella: "Ho dato disposizione per la pioggia intensa di eliminare il blocco stradale previsto per oggi in città".Il blocco avrebbe dovuto coinvolgere le zone di Viale Mellusi e Viale Atlantici, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 con l'istituzione dei blocchi alle auto in via Del Sole, incrocio con via Delle Puglie; viale Mellusi, incrocio con via Meomartini; via Solimene, incrocio con via S. Rosa; via Giordano, incrocio via S. Rosa; via Nicola Sala, incrocio con via S. Rosa; via R. De Caro, incrocio con traversa parallela al viale Mellusi, via Da Monteforte, incrocio con viale Mellusi; piazza Risorgimento all'incrocio con viale Mellusi – via Perasso e viale Dei Rettori, incrocio con via Pertini.