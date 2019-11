Dal Sannio a Gallipoli per il workshop sul centro antico L'iniziativa vedrà la partecipazione di un nutrito gruppo di professionisti sanniti

Si svolgerà dal 18 al 23 novembre la seconda edizione di "Intersezioni nel Salento", workshop sul borgo antico dell'isola di Gallipoli rivolto ad architetti e laureandi in architettura, designer, artigiani, fotografi e studenti dell'Accademia di Belle Arti. "L'idea - viene evidenziato in una nota - fortemente voluta dalla direzione alberghiera, è quella di apportare, attraverso il coinvolgimento di professionisti, un contributo alla rigenerazione e fruizione del centro storico della città bella. Le adesioni, quest'anno, sono state aperte all'intero territorio nazionale. Tra i circa trenta partecipanti sarà presente, per il secondo anno consecutivo, un gruppo di professionisti sanniti (oltre a quelli provenienti da diverse provincie della Campania, come della Puglia e di altre regioni d'Italia). Il coordinamento del gruppo sarà ancora una volta dell'architetto Vincenzo Vallone. A coadiuvare l'architetto Emilio Franco. Il lavoro è finalizzato a promuovere nella coscienza degli uomini la consapevolezza di essere protagonisti di un patrimonio umano e urbano particolarmente interessante, in quanto bene culturale unico. I partecipanti vengono lasciati liberi di esplorare e sperimentare, e infine di rapportare lo spazio con l'ambiente urbano e di proporre le opportunità più qualificanti nell'interesse del bene pubblico. I siti individuati del borgo antico Gallipoli o sono stati, e ancora sono, i luoghi socializzanti, non solo della preghiera, ma anche spazi e soste dei racconti dell'animo umano. Dai partecipanti si attendono gli elaborati riguardanti ricerche storiche, studi preparatori, proposte e soluzioni compatibili con le esigenze conservative dettate dalla normativa di tutela e salvaguardia, adeguate all'evoluzione dei tempi. Fitto il programma che si aprirà nella mattinata di lunedì con la conferenza stampa di presentazione del workshop".