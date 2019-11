Guasto alla condotta idrica: disagi per gli utenti Guasto a Fontana Margiacca

Nelle prime ore del mattino è stata riscontrata una forte perdita su una condotta nel comune di Benevento, in Contrada Fontana Margiacca, in zona Capodimonte.

I nostri tecnici sono già al lavoro per la riparazione del guasto ma, a causa dell’inconveniente, si potrà verificare discontinuità nell’erogazione del servizio idrico in Contrada Fontana Margiacca e via Moscati fino ad ultimazione dei lavori.

La Gesesa ha inviato la seguentye nota scusandosi e invitando i cittadini a segnalare eventuali disservizi: "GESESA si scusa per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dal propria attività di gestione e ricorda, inoltre, che é sempre attivo il numero verde per emergenze e guasti 800 51 17 17 e che tutti gli aggiornamenti saranno comunicati in tempo reale sulla pagina Facebook e il sito web gesesa.it".