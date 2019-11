Corretti stili di vita della persona e sicurezza lavoratoro Mercoledì convegno nell'Aula Ciardiello dell'Unisannio

Sarà il primo di cinque appuntamenti su tutto il territorio regionale per discutere di prevenzione contro gli infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro. I seminari informativi / formativi sono quelli previsti nell'ambito del Programma di promozione in Campania di Sicurezza sul lavoro, promosso da INAIL – Direzione Regionale Campania, CISL Campania, Consorzio Promos Ricerche, Assessorato al Lavoro e Risorse Umane della Regione Campania e Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il progetto, diretto a imprese, professionisti, associazioni datoriali, consulenti del lavoro e parti sociali, ha l’obiettivo principale di favorire le conoscenze dei vantaggi di un approccio gestionale e organizzativo, che preveda in azienda un’attenzione ai temi della alimentazione, del benessere, dell'invecchiamento della popolazione lavorativa e della prevenzione delle malattie connesse a stili di vita non corretti.

Il tema della salute sui luoghi di lavoro per Riccardo Realfonzo del Consorzio Promos Ricerche è “un obiettivo che va perseguito con strumenti di varia natura. Certamente uno di questi è la sensibilizzazione dei lavoratori, dal momento che anche una loro corretta condotta ed un adeguato stile di vita contribuiscono positivamente nel ridurre i rischi sui luoghi di lavoro”.

Per l'assessore regionale Antonio Marchiello “la promozione della salute nei luoghi di lavoro ha un alto valore strategico in termini di qualità, produttività e competitività delle imprese. In questa logica, la Regione Campania ha deciso di aderire al progetto”.

Il seminario prevede i saluti di apertura di Gerardo Canfora, rettore Università del Sannio; Massimo Squillante, direttore del DEMM Università del Sannio; Erasmo Mortaruolo, consigliere regione Campania; Daniele Leone, direttore regionale INAIL Campania; Doriana Buonavita, segretaria generale Cisl Campania; Riccardo Realfonzo, direttore Consorzio Promos Ricerche e Alfonso Morvillo, direttore IRISS – CNR.

Seguiranno gli interventi, coordinati da Riccardo Realfonzo, di Raffaele d’Angelo, CONTARP INAIL Direzione Regionale Campania; Annalisa Lama, presidente regionale Società Italiana di Ergonomia; Rossella Continisio, CONTARP INAIL Direzione Regionale Campania, Cinzia Frascheri, CISL Nazionale e Maria Grazia Volpe, Istituto di Scienze dell’Alimentazione - CNR.

Il seminario proseguirà nel pomeriggio con una sessione in-formativa, a cura di Gaetano Natullo dell’Università del Sannio e si concluderà con una tavola rotonda, moderata da Umberto Carbone dell’Università Federico II, a cui parteciperanno Angelo Colombini, segretario confederale Cisl; Filippo Liverini, presidente Confindustria Benevento; Ramona Politanò, Occupational Health Manager e medico coord. Nestlé Italia; Luigi Ranieri, responsabile Relazioni Industriali TTA Adler Group; Vincenzo Testa, presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento; Angelo Lauro, dirigente medico Sovrintendenza sanitaria INAIL e Imma Abate, Regione Campania.