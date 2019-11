Allo chef sannita Vincenzo Feoli il collare Collegium Cocorum La cerimonia con centinaia di cuochi da tutta Italia si è tenuta a Montecitorio

C'è uno chef sannita tra quelli premiati dalla Federazione Italiana Cuochi con il prestigioso collare “Collegium Cocorum”. E' il beneventano Vincenzo Feoli a cui il riconoscimento è stato assegnato “per aver operato da oltre cinque lustri nell’arte culinaria con dignità e passione, capacità e prestigio, onorando sempre ed ovunque la millenaria tradizione della cucina italiana”.

Un premio alla carriera, per i professionisti che hanno lavorato per oltre 25 anni tra i fornelli.

La cerimonia si è tenuta lo scorso 13 novembre nella suggestiva Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati di Montecitorio per la consegna della prestigiosa Onorificenza al Merito Professionale, rilasciata ogni due anni dalla Federazione Italiana Cuochi.

Un riconoscimento che non è assegnato al miglior piatto ma al grande lavoro e allo spirito di sacrificio.

“Sono davvero orgoglioso – ha commentato Vincenzo Feoli – di questo risultato assegnato agli chef che hanno svolto 25 anni di attività. Ho cominciato a 27 anni, lavorando in giro per l'Italia. Non solo, tra le mie esperienze c'è quella come chef patron condotta per ben nove anni nella mia città, Benevento, con il ristorante La Bercia. Un traguardo lusinghiero”.