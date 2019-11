Malattia di Parkinson e nuove tecnologie, il focus al Rummo L'evento presso la sala convegni dell'ospedale

"Malattia di Parkinson e demenze", sarà il tema al centro dell'evento organizzato dall’azienda ospedaliera 'San Pio' di Benevento, guidata dal Direttore Generale Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, per il prossimo 22 novembre presso la sala convegni “Santa Maria delle Grazie” del Presidio Ospedaliero “G. Rummo”. "Un articolato evento di aggiornamento clinico-terapeutico-assistenziale sul tema - viene spiegato dal nosocomio sannita - rivolto ai medici di medicina generale, neurologia, medicina fisica e riabilitazione, geriatria, fisioterapisti ed infermieri. Il programma spazia su un ampio ventaglio di argomenti legati alla patologia, dalla patogenesi, alla clinica, alla diagnostica strumentale, alla terapia dei disturbi cognitivi nelle malattie extrapiramidali. Nutrito e qualificatissimo il tavolo dei relatori che, sotto la presidenza del Dottor Michele Feleppa, Direttore della U.O.C. di Neurologia e Stroke Unit del San Pio, si alterneranno alla tribuna. La prima sessione, incentrata su “Strategie Terapeutiche e Comorbilità”, moderata dal Dottor Michele De Mari, Primario emerito della U.O.C. Neurologia, da Andria (BA) e dal Dottor Leonardo Barbarini, Direttore f.f. della U.O.C. Neurologia e Stroke Unit del P.O. “Fazzi” di Lecce, si aprirà con un intervento del Dottor Ivan Molinaro, sul “Ruolo dell’Associazione Parkinson Sannio”, dallo stesso presieduta. Seguiranno le relazioni del Dottor Antonio Renna, neurologo ambulatoriale presso l’Asl sannita, su “Vecchi e nuovi dopamino-agonisti: come e quando usarli”, e del Dottor Giuseppe Rinaldi, Direttore della Struttura Complessa Neurologia – Stroke Unit del P.O. “Di Venere” di Bari, che parlerà della “Epilessia nella malattia di Parkinson e nelle demenze”. I lavori proseguiranno con l'intervento della Dottoressa Michela Quarantiello, neurologo libero professionista di Caserta, che tratterà della “Depressione nelle malattie neurovegetative”, e del Dottor Amedeo D’Alessio, della U.O.C. Neurologia con Stroke Unit del “San Pio” di Benevento, che prenderà in esame l’argomento del “Decadimento cognitivo nella malattia di Parkinson”. A conclusione della prima fase del simposio, l'intervento del Dottor Michele Feleppa, Direttore della U.O.C. Neurologia con Stroke Unit dell’A.O.R.N. “San Pio” del capoluogo sannita, su “Trombosi atipiche e emoglobinuria parossistica notturna”. Dopo un breve forum dedicato alla discussione, il Direttore Generale dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento, Mario Nicola Vittorio Ferrante, porterà il saluto ai relatori ed ai partecipanti al corso".

Ed ancora: "Il programma prevede poi una lettura magistrale, cui, seguirà una relazione del Professor Pietro Marano, Direttore Raggruppamento Riabilitazione CdC Madonna del Rosario di Catania e Docente di Neuroriabilitazione presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, che affronterà il tema “L-DOPA e Levodopa – Carbidopa gel a confronto nella M. di Parkinson allo stadio YAHR≥3”. La seconda sessione, imperniata sulle “Strategie riabilitative” e moderata dalla Dottoressa Luciana Ciannella, consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Benevento, e dal Dottor Gennaro Maio, Responsabile ADI dell’ASL di Benevento, si gioverà delle indicazioni del Dottor Alessandro Ciarimboli, Responsabile Neuroriabilitazione di “Villa Margherita” di Benevento, sulle “Tecniche riabilitative nella M. di Parkinson in fase complicata con blocchi motori e/o freezing della marcia”. A chiusura, il Dottor Luigi Iacobacci, Responsabile della U.O.C. Assistenza Riabilitativa del Distretto di Benevento, illustrerà la “Organizzazione riabilitazione territoriale per i pazienti affetti da Malattia di Parkinson”. Seguiranno la discussione finale, la compilazione di un questionario a risposta multipla ed un delizioso light lunch".