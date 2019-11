"Benevento città in cui si vive meglio, dato importante" De Nigris: "Gli indicatori della classifica vanno ora analizzati per fare sempre meglio"

"Benevento ed il Sannio, saliti dal 91esimo posto del 2018 al 75esimo del 2019 delle Classifiche pubblicate in questi ultimi giorni dai due principali Quotidiani economici, è il territorio dove si vive meglio in Campania. La classifica segnala ancora una volta la chiara spaccatura esistente tra il Nord ed il Sud del Paese. Le prime province del Sud sono infatti al 69esimo e 70esimo posto, Potenza e Matera, che precedono di poco Campobasso eBenevento". Così in una nota l'assessore Luigi De Nigris intervenuto all'indomani della classifica della qualità della vita che ha visto il capoluogo sannita conquistare il primo posto in Campania. Dato rispetto al quale l'esponente della Giunta Mastella evidenzia: "Le storiche criticità e difficoltà di natura economica e sociale del Mezzogiorno - rileva De Nigris - acuitesi drammaticamente dopo l'avvio della crisi del 2008, indicano un territorio in affanno che però non esce affatto a pezzi nel contesto di crisi delle aree interne. Infatti, nonostante le difficoltà ad operare ed amministrare in tali condizioni, la capacità dei sanniti non solo ha rettol’impatto, ma l’ha addirittura migliorato rispetto all’anno precedente. Questo piccolo segnale di resilienza territoriale deve ora incoraggiare le amministrazioni pubbliche e i soggetti del sistema economico ad andare avanti per supportare, con coraggio e determinazione, lo sforzo che stanno compiendo i cittadini sanniti e le imprese con le loro produzioni di eccellenza. L’edizione del 2019 ha incluso informazioni statistiche più dettagliate: innanzitutto sul tenore di vita e sulla dimensione dei servizi finanziari e scolastici, quest’ultimi sostituiti da 'istruzione, formazione e capitale umano'. Agli esperti dei singoli settori, va ora richiesto di interpretare ed analizzare gli indicatori della classifica, per i suggerimenti o le eventuali soluzioni per migliorali.