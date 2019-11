Diritti infanzia e adolescenza, domani incontro al Cesvob La manifestazione al centro servizi per il volontariato

"Vita nova” è il titolo della manifestazione in programma domani, mercoledì 20 novembre, presso la sala formazione della sede provinciale del Cesvob di Benevento. Un momento di confronto e riflessione sul tema dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ma anche l’occasione per presentare la seconda edizione de “Il Mantello Condiviso. Parole ed azioni di solidarietà”, progetto in rete promosso dal Cesvob con le associazioni del territorio per promuovere il volontariato nelle scuole. Nel corso dell'incontro, in programma alle 10 interverranno Raffaele Amore, presidente del Cesvob; Luigi Ambrosone, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento; Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale della Campania; Giacomo De Cunto, referente dell'associazione “Cotugno Africa onlus”; don Nicola De Blasio, direttore Caritas Benevento; Carla Adriana Miele, presidente associazione “C.A.M. Telefono Azzurro”; Addolorata Iannella, presidente associazione “Il bambino incompreso”; e Adriana Pedicini, presidente associazione “U.S.E.L.T.E. Auser”.