Ancora escrementi di topo a scuola: genitori portano via bimbi Segnalati alla scuola dell'infanzia di rione Ferrovia

Ancora problemi con i topi nelle scuole di Benevento. Ancora una volta, stamattina, è stata segnalata la presenza di escrementi di roditori all'interno della scuola dell'infanzia del rione Ferrovia, plesso dell'Istituto Moscati, tanto che alcuni genitori hanno preferito portar via i bambini non facendoli restare in aula. Nella stessa scuola era stato trovato un topolino morto solo una settimana fa, e già allora i genitori avevano protestato e chiesto l'intervento delle istituzioni.

Alcuni di loro sono intervenuti anche sui social, manifestando il proprio sdegno e appellandosi a Comune e Asl per chiedere una derattizzazione in zona, visto che la scuola in oggetto è peraltro frequentata da bimbi.

E a questi episodi vanno aggiunti quelli delle scorse settimane alla Sant'Angelo a Sasso, con la presenza di topi ed escrementi, attribuiti però in questo caso ai lavori per la realizzazione della sede di McDonald's poco distante. In quel caso la scuola era stata chiusa proprio per la derattizzazione.