Benevento e topi a scuola, un papà a Mastella: "Intervieni" "Disagi enormi nell'accompagnarli e doverli riportare a casa: cosa aspettiamo?"

Uno dei genitori dei bimbi che frequentano la scuola dell'infanzia di Via Ferrovia interviene sul problema topi: " Stamane accampagnando mia figlia come tutte le mattine, all'asilo nido G. Moscati sito in via Romoaldo II Benevento, apprendevo dalle maestre che all'interno di alcune aule erano stati rinvenuti escrementi di topo, e mi consigliavano di riportarla a casa."

Una scelta che porta disagi: "tale inconveniete mi costringeva ad avverterive telefonicamente il mio datore di lavoro, spiegare i motivi del mio ritardo e riaccompagnare mia figlia a casa, l'unica ad essere felice dell'accaduto;

già la scorsa settimana era stato trovato un topolino morto in una delle aule, e nulla si era fatto, le maestre riferivano" hanno provveduto soltanto a lavare i pavimenti coon la candeggina ".

Di qui l'appello del papà: "Mi chiedo cosa dobbiamo attendere? di trovarli sui banchi a giocare insieme ai nostri bambini per poter prendere provvedimenti seri ed efficaci?

Purtroppo, per il nostro Sindaco, oltre al problema dell'allerta meteo arancione, se ne aggiunge un altro problema l'invasione dei topi nelle scuole, di seguito le scuole oggetto di derattizzazione negli ultimi 40gg:

Scuola Sant'Angelo a Sasso, Scuola Pascoli, Scuola Papa Orsini ed ora si aggiunge la Scuola G. Moscati,

Gli studenti saranno enormenete felici di ciò e se fino ad oggi proclamavano Clemente Beato, ora lo vorranno Santo....

Un consiglio per il mio " Sindaco Nonno" come ama definirsi,, avverata immediatamente il Prefetto e lo diffidi a prendere provvedimenti seri ed efficaci, essendo Lui la carica più alta in materia sanitaria."