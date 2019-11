Topi a scuola: domani sopralluogo Asl per eventuale chiusura Lo ha comunicato il sindaco Mastella dopo le segnalazioni di escrementi di topo a Rione Ferrovia

Sopralluogo domani dei tecnici Asl alla scuola Moscati, per verificare la situazione dopo la segnalazione della presenza di escrementi di topo. Lo annuncia il Comune: "Si rende noto che, a seguito delle segnalazioni pervenute dai genitori circa la presenza di escrementi di ratti presso la scuola materna G. Moscati, ubicata in via Grimoaldo Re, il sindaco Clemente Mastella ha prontamente concordato con l’Asl un intervento dei tecnici che, domani mattina, effettueranno un sopralluogo al termine del quale, d’intesa con la dirigente scolastica e la stessa Asl, verranno decisi gli interventi da effettuare e, conseguentemente, l’eventuale chiusura del plesso scolastico".