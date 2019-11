Mattarella a Benevento. Mastella: "Orgoglio per la città" "un evento di straordinaria importanza per un territorio che ancora soffre anche per l'alluvione"

"La notizia, che mi era stata già anticipata nelle scorse ore, della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è motivo di grandissima soddisfazione e orgoglio per la città di Benevento. Si tratta di un evento di straordinaria importanza per un territorio che, in questo momento, soffre particolarmente le conseguenze della sfavorevole congiuntura economica in atto e che, va ricordato, non ha ancora superato le conseguenze della terribile alluvione di quattro anni fa". Così il sindaco Clemente Mastella commenta l'annuncio dell'Università del Sannio circa la presenza del Capo della Stato il prossimo 22 gennaio a Benevento per l'inaugurazione dell'anno accademico.

"L’arrivo del presidente Mattarella, a cui sono legato da vincoli di profonda e antica amicizia, costituisce quindi un segnale d’attenzione molto importante per la nostra città e soprattutto deve rappresentare uno stimolo ulteriore a lavorare per la difesa dei valori unitari sanciti nella nostra Carta Costituzionale, di cui egli è il massimo garante. Per questo motivo - conclude Mastella - lo ringrazio per l’attenzione riservataci e sono certo che la città di Benevento saprà accoglierlo con il calore e l’entusiasmo che merita".