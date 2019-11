Topi a scuola, per tre giorni chiusa l'Infanzia Ferrovia Ancora un'ordinanza del sindaco Mastella per consentire la pulizia degli ambienti

Dopo un sopralluogo degli uffici competenti di Asl e Comune, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha ordinato la chiusura di un'ulteriore scuola per tre giorni. Questa volta il problema 'topi' e dei loro escrementi si è palesato all'interno della sede scolastica infanzia “Ferrovia” di via Grimoaldo Re dell'istituto comprensivo Moscati, peraltro già sottoposta ad un intervento di derattizzazione.

Il sindaco ha quindi disposto la chiusura per un nuovo intervento di derattizzazione per i giorni 21/22/23 novembre per consentire i dovuti interventi igienico sanitari. Le attività didattiche riprenderanno lunedì 25 novembre.