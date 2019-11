Dagli agrichef agli agriasilo, ecco l'agricoltura 4.0 Domani alle 13 sul canale 696 nuovo appuntamento con Campania 4.0, in replica alle 18.10 e alle 21

Dagli agrichef all'agrihost, dalle fattorie didattiche agli agrisilo. Un mondo tutto da scoprire che nella prossima puntata di Campania 4.0 in onda domani su Ottochannel ci porterà a parlare di multifunzionalità in agricoltura. Con Imma Tedesco incontreremo il presidente nazionale di Terra Nostra, Diego Scaramuzzo per parlare dell'associazione che oggi in Italia rappresenta oltre 3mila agriturismi e scopriremo insieme anche la nuova figura degli agrihost.

Un progetto nazionale partito proprio dalla Campania che a Solofra ha ospitato il primo corso di formazione per gli aspiranti agrihost. Ma per scoprire insieme le tante e molteplici attività previste dalla legge sulla mulfunzionalità siamo stati a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta all'interno del villaggio allestito da Coldiretti per la festa di San Martino. Con il direttore regionale di Coldiretti, Salvatore Loffreddo abbiamo parlato di futuro, di giovani e di aree interne. Ed è sempre a Piedimonte Matese che con il direttore della Coldiretti di Caserta, Giuseppe Miselle abbiamo visto l'importanza delle fattorie didattiche soprattutto per i più piccoli. Sempre ai bambini, inoltre, si rivolge il progetto 'Agri-asilo' di cui parleremo con Valentina Stinga, responsabile 'Donne Impresa' di Napoli.

Un percorso che ci condurrà a parlare di turismo esperenziale con il presidente regionale di Terra Nostra, Manuel Lombardi. Mentre con Nicola De Ieso, segretario regionale di Terra Nostra faremo il punto dal punto di vista normativo della legge sulla multifunzionalità e delle sfide per il futuro. Infine spazio al gusto e ai sapori del territorio con le ricette della tradizione realizzate dalla simpatissima 'Agrichef', Maria Antonietta Moffa.

L'appuntamento con Campania 4.0 è sul canale 696 per domani, giovedì 21 novembre, alle ore 13 e in replica alle 18.10 e alle 21.



Restate sul 696!