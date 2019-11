'Artist For Future' nel Sannio:artisti in campo per il Pianeta La due giorni di dibattiti e iniziative

Artisti in campo per il pianeta a Benevento. Domani venerdì 22 e sabato 23 novembre presso il L@p Asilo 31 si terrà la due giorni 'Artist For Future', giornata di impegno degli artisti locali alla lotta contro i cambiamenti climatici e per la salvaguardia del pianeta. “La due giorni – spiegano gli organizzatori - è una manifestazione culturale che da l'avvio alla settimana di mobilitazioni per il clima che si concluderà con lo sciopero del Block the Planet del prossimo venerdí 29 novembre. Nella giornata di sabato inoltre alle ore 17.30 presso il L@p Asilo 31 si terrà un dibattito pubblico dal titolo: Life Vs Capital? Le lotte ambientali per la salvaguardia del pianeta dal locale al globale. Modera Roberta Zoppoli , Fridays For Future Benevento; Intervengono: Nicola Seneca, comitato Abc Sannita; Camillo Campolongo, Wwf Sannio; Raniero Madonna, rete campana Stop Biocidio; Francesco Caruso, docente di sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università di Catanzaro; Angelo Moretti, Consorzio Sale della Terra. L'iniziativa é promossa e organizzata da Fridays For Future Benevento in collaborazione con L@p Asilo 31, Progetto Re-Start, Beard Radio, Karma Conspiracy records, Kinetta Spazio Labus, Canapó Grow Shop”.